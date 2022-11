Ha la bandiera blu e gialla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la bandiera blu e gialla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UCRAINA

Significato/Curiosita : Ha la bandiera blu e gialla

la bandiera della romania è un tricolore composto da tre bande verticali uguali blu (dalla parte dell'asta), gialla e rossa. i colori risalgono a quando...

Vedi ucraina (disambigua). coordinate: 49°n 32°e / 49°n 32°e49; 32 l'ucraina (pronunciato ucraìna /ukra'ina/ o ucràina /u'kraina/; in ucraino: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

