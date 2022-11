Avvolgere un filo di lana in un ordinata spirale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvolgere un filo di lana in un ordinata spirale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : AMMATASSARE

Significato/Curiosita : Avvolgere un filo di lana in un ordinata spirale

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con avvolgere; filo; lana; ordinata; spirale; avvolgere come si fa con un tappeto; Si possono svolgere, ma non avvolgere ; avvolgere con delle garze mediche; Ricoprire o avvolgere come un tessuto; Il profilo dei palazzi; Lavorare d ago e filo ; La città con la scuola filo sofica di Parmenide; filo sofi che studiano la conoscenza; La lana appena tosata; Una morbidissima lana ; Si fanno anche di lana ; Città catalana ; Sistemare ordinata mente nel guardaroba; Sfogliata disordinata mente; ordinata con autorità; Sciolta e scoordinata come una camminata; Aspirale con l aerosol; Una spirale nell orologio meccanico; La sua linea è una spirale che taglia i meridiani sulla superficie terrestre con lo stesso angolo; Colonne a spirale o; Cerca nelle Definizioni