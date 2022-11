Avevano 24 o 32 pose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avevano 24 o 32 pose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PELLICOLE

Significato/Curiosita : Avevano 24 o 32 pose

Di kabul avevano anche ricevuto il soprannome di unità matrosov, in ricordo dell'eroe sovietico della seconda guerra mondiale, che si pose sulla linea...

Foto. le pellicole fotografiche sono commercializzate in apposite confezioni a tenuta di luce. per le pellicole piane: scatole contenenti pellicole di grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con avevano; pose; Alcuni avevano la visiera; Le prime automobili lo avevano a scoppio; Piazza in cui avevano luogo mercati e pubbliche assemblee nell antica Grecia; avevano un padrone; Compose i Mefisto valzer; Capeggiò la ribellione che depose Romolo Augusto; Secondo la tradizione è il mese di rose e spose ; Compose Carmen;