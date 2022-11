Un augurio da brindisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un augurio da brindisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PROSIT

Significato/Curiosita : Un augurio da brindisi

Ad maiora è una locuzione latina utilizzata come formula di augurio di conseguire risultati sempre più positivi nel proprio lavoro, nell'ambito degli...

Forma di saluto cordiale ma scherzoso, fu esportato nei porti europei. prosit è una parola latina significa "sia utile, faccia bene, giovi", o anche "sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con augurio; brindisi; Due lettere d augurio ; Apportatrice di malaugurio ; Una pianta di buon augurio per l anno nuovo; augurio per un successo sempre maggiore lat; È tra Bari e brindisi ; Un brindisi ... a metà; __ Claudio Cieco: fece costruire la Via che collegava Roma a brindisi ; Uno che ha fatto troppi brindisi ; Cerca nelle Definizioni