Attrezzi per la pesistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzi per la pesistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BILANCIERI

Significato/Curiosita : Attrezzi per la pesistica

Un attrezzo utilizzato in pesistica. il suo utilizzo più frequente avviene con una coppia di manubri, con esercizi effettuati impugnandone uno per mano...

Esercitabili con il bilanciere "dritto". ancora, sono presenti bilancieri di altre forme, come quello detto "a scaletta". esistono anche bilancieri fissi, ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

