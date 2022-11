Vi si attendono i treni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si attendono i treni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SALA D ASPETTO

Significato/Curiosita : Vi si attendono i treni

Quale sono conservate le spoglie del santo, scorre in un calice. i nolani attendono con fede e gioia questo evento prodigioso da cui, nell'antichità come...

Chicago p.d. è una serie televisiva statunitense creata da dick wolf, derek haas, michael brandt e matt olmstead per la nbc, trasmessa a partire dall'8... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con attendono; treni; attendono la guarigione; I futuri mariti le attendono all altare; Lo attendono gli Ebrei; Lo attendono gli atleti chini sui blocchi di partenza; La voce... dei treni a vapore; Li osservano i treni ; Come i treni andati fuori dai binari; Non in tutte passano i treni ; Cerca nelle Definizioni