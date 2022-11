L atteggiamento di chi rifiuta la realtà storica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atteggiamento di chi rifiuta la realtà storica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : NEGAZIONISMO

Significato/Curiosita : L atteggiamento di chi rifiuta la realta storica

Laicamente, con un atteggiamento critico verso le fonti. la storia divenne una branca della letteratura e non più della teologia e si rifiutò la convenzionale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi negazionismo scientifico. il negazionismo (di un evento storico come un genocidio o una pulizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

