Un app per servizi taxi - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : UBER

Significato/Curiosita : Un app per servizi taxi

Via app, acquisisce la richiesta dell'utente, lo preleva all'indirizzo concordato e lo trasporta infine alla destinazione richiesta. il servizio taxi può...

Questioni legali in tutto il mondo uber è un'azienda con sede a san francisco che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

