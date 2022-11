Antilope dalle corna anellate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antilope dalle corna anellate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORICE

Pesano 20–57 kg; le femmine, più piccole, ne pesano 20-33. le corna, lunghe e anellate, misurano 35–75 cm; sono presenti generalmente solo nei maschi...

Oryx note sono: l'orice gazzella (oryx gazella) l'orice beisa (oryx beisa, talvolta classificata come sottospecie dell'o. gazella) l'orice araba (oryx leucoryx... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con antilope; dalle; corna; anellate; Un antilope africana; antilope con lunghe corna; Una piccola antilope ; antilope dalle zampe molto sottili; Nomi formati dalle lettere iniziali di più parole; Uccello dalle lunghe zampe; Il personaggio shakespeariano che è detronizzato dalle figlie; Furono importate dalle truppe francesi per giocare ad aluette; Arbusto delle Anacardiacee detto anche scorna becco; È affine alla corna cchia; Le corna dei grilli; Sa come evitare le corna ; Ciocche inanellate ; Antilope con le corna anellate ; Antilopi dalle lunghe corna anellate ;