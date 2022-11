L ampia veste di frati e monache - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ampia veste di frati e monache. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : TONACA

Significato/Curiosita : L ampia veste di frati e monache

Conciare per il dì delle feste malmenare, procurando danni visibili alla pelle. conoscere i propri polli sapere con chi si ha a che fare e perciò saper gestire...

tonaca mucosa tonaca albuginea tonaca sierosa tonaca nervosa (o retina) tonaca vascolare (o uvea) tonaca fibrosa tonaca intima tonaca media tonaca avventizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

tonaca mucosa tonaca albuginea tonaca sierosa tonaca nervosa (o retina) tonaca vascolare (o uvea) tonaca fibrosa tonaca intima tonaca media tonaca avventizia...