Amena località a nord di Bolzano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amena località a nord di Bolzano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MERANO

Significato/Curiosita : Amena localita a nord di bolzano

Comune italiano di terlano, a pochi chilometri da bolzano, in alto adige. la località è situata a 247 m di altezza in una posizione amena, lungo l'adige...

merano (ipa: /me'rano/, meran [me'n] in tedesco, maran [ma'ra] in ladino) è un comune italiano di 41 115 abitanti, capoluogo della comunità comprensoriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con amena; località; nord; bolzano; amena località in provincia di Foggia; N Djamena In giro per il mondo; Dipingere su pergamena ; amena valle del Bolzanino; località dell Oltrepò Pavese rinomata per il salame; Rinomata località nel Golfo della Spezia; Desinenza dei nomi di località lombarde; località dell Iran; Ovest-nord -Ovest; Il parallelo che delimita a nord la zona torrida; Tipico piatto del nord africa; A destra di chi va a nord ; bolzano ; bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige; Il capoluogo tra bolzano e Verona; Nel centro di bolzano ; Cerca nelle Definizioni