__ d amante = nodi dei marinai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ d amante = nodi dei marinai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GASSE

Significato/Curiosita : __ d amante = nodi dei marinai

Dall'abitudine dei marinai a fidanzarsi con più ragazze di porti diversi; o potrebbe alludere alle promesse che fanno a dio i marinai durante le tempeste...

Stefano gasse (napoli, 8 agosto 1778 – napoli, 21 febbraio 1840) è stato un architetto e urbanista italiano, di origine francese, attivo particolarmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

