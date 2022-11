Le allunga l attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le allunga l attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Le allunga l attesa

Inghiottite insieme alla medicina. a ogni bugia che dice, però, il suo naso si allunga ogni volta sempre di più, tanto da non permettergli di girare la testa...

ore – cratere meteoritico di marte ore – codice aeroportuale iata dell'aeroporto saint denis di orléans-bricy (francia) ore – codice iso 639-3 della lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con allunga; attesa; Quadrati allunga ti; S allunga al tramonto; Porzione di divano su cui si allunga no i piedi; Primate dal muso allunga to; Si allineano in attesa del via; Vi è un progetto in attesa ; La stanza d attesa ; Passano lente nell attesa ; Cerca nelle Definizioni