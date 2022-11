L Air Force su cui vola il presidente degli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Air Force su cui vola il presidente degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONE

Significato/Curiosita : L air force su cui vola il presidente degli stati uniti

States air force (abbreviazioni comunemente utilizzate: u.s. air force, us air force, air force, usaf) è l'aeronautica militare degli stati uniti d'america...

one – ramo statunitense della campagna make poverty history one – operatore di telefonia mobile austriaco one – società consortile di trasporto italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

