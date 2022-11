Affinare l ingegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affinare l ingegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APUIRE

Significato/Curiosita : Affinare l ingegno

Distribuzione) che permettono di ridurre l'incertezza delle previsioni e affinare le teorie a esse connesse. mentre anticamente, tuttavia, fondamento della...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con affinare; ingegno; Chi lo pratica, riesce ad affinare lo spirito; Un alzata d ingegno ; Un ingegno so inganno; Marchingegno per catturare animali; Diligente e ingegno so; Cerca nelle Definizioni