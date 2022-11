Acqua __minerale, cioè povera di sali minerali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acqua __minerale, cioè povera di sali minerali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OLIGO

Significato/Curiosita : Acqua __minerale, cioe povera di sali minerali

La produzione di globuli rossi, bianchi e piastrine tramite il midollo osseo plastica, cioè dà forma al corpo deposito di sali minerali fanno parte dello...

Elementi traccia ve ne sono alcuni che, secondo la normale suddivisione micro/oligo, rientrano più compiutamente nei primi. in ogni suddivisione il dato discriminante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

