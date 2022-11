L accorpamento di prodotti diversi in uno solo, standard - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L accorpamento di prodotti diversi in uno solo, standard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : UNIFICAZIONE

Significato/Curiosita : L accorpamento di prodotti diversi in uno solo, standard

Anch'essa sede in città. i suoi dizionari sono considerati l'opera di riferimento standard per il portoghese. la città ha un grande numero di scuole primarie...

Particolarismi locali, subì sin dalla fine della repubblica romana un processo di unificazione sotto un unico regime giuridico. il concetto di stato-nazione è senz'altro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

