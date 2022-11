_ 9000. certifica prodotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ 9000. certifica prodotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ISO

Significato/Curiosita : _ 9000. certifica prodotti

Dell'audit). utilizzando la definizione, molto generale, contenuta nella norma iso 9000, le evidenze sono "dati che supportano l'esistenza o la veridicità di qualcosa"...

Disambiguazione – "iso" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi iso (disambigua). l'organizzazione internazionale per la normazione (in inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

