È simile alla lumaca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile alla lumaca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LIMACCIA

Significato/Curiosita : E simile alla lumaca

Bacino del mediterraneo. la comune lumaca da giardino helix aspersa la lumaca appartiene alla famiglia dei gasteropodi ed è un mollusco che si sposta mediante...

E lumache senza guscio, vengono anche utilizzati i termini lumacone o limaccia, che si riferiscono senza ambiguità ai gasteropodi privi di guscio (infraordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

E lumache senza guscio, vengono anche utilizzati i termini lumacone o limaccia, che si riferiscono senza ambiguità ai gasteropodi privi di guscio (infraordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022