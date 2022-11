Si dà da risolvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dà da risolvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : QUESITO

Significato/Curiosita : Si da da risolvere

L'interrogazione o domanda è un tipo di atto linguistico teso a richiedere all'interlocutore un'informazione o un'azione. può essere effettuato attraverso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

