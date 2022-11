È prelibata all arancia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È prelibata all arancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANATRA

Significato/Curiosita : E prelibata all arancia

Dolce prelibato dall'abilità delle suore del monastero delle stimmate, situato a palermo, che l'hanno tramandato ai pasticcieri palermitani e l'hanno...

Cercando altri significati, vedi anatra (disambigua). moretta (aythya fuligula) anatra dal piumaggio chiaro anatra (o anitra, dal latino anas) è il nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

Altre definizioni con prelibata; arancia; E prelibata all arancia; E prelibata all arancia; Una prelibata gallina; Si dice di vivanda prelibata ; L arancia con... l ombelico; Si usa per preparare un arancia ta; Arnese per preparare arancia te e limonate; L arancia di Kubrick; Cerca nelle Definizioni