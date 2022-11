Porro in Tv - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porro in Tv. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NICOLA

Significato/Curiosita : Porro in tv

Rotocalco, in onda in prima serata su rete 4 dal 17 settembre 2018 con la conduzione di nicola porro. il programma è giunto alla quinta edizione e va in diretta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nicola (disambigua). nicola è un nome proprio di persona italiano maschile. è usato al femminile... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

