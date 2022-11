Per molti quello principale è la cena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per molti quello principale è la cena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PASTO

Significato/Curiosita : Per molti quello principale e la cena

L'ultima cena, è un dipinto parietale ottenuto con una tecnica mista a secco su intonaco (460×880 cm) di leonardo da vinci, databile al 1494-1498 e realizzato...

Colombia, vedi pasto (colombia). un pasto alla corte dell'imperatore ferdinando i al römer di francoforte nel 1558 - acquarello un pasto è un momento specifico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

