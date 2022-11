Non lo sono... i sultani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo sono... i sultani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONOGAMI

Significato/Curiosita : Non lo sono... i sultani

Chiamati sultani gli ayyubidi di siria, egitto, arabia e yemen, di etnia curda, quindi iranici e linguisticamente indoeuropei. sultani furono anche i loro...

Il pinguino imperatore, la specie monogama per eccellenza la monogamia, in etologia, per le specie a riproduzione sessuata è una forma di unione sessuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

