Macchine per la torrefazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchine per la torrefazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TOSTINI

Significato/Curiosita : Macchine per la torrefazione

Finestra di un caffè-torrefazione negozio monschau (germania) caffettiera da torrefazione la torrefazione o tostatura è un processo generico di arrostimento...

tostini, frazione del comune di agosta, è un piccolo centro abitato della provincia di roma. vi si trova lo stadio di agosta, e anche un piccolo lago... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

Altre definizioni con macchine; torrefazione; Le macchine da guerra per scagliare massi; macchine impastatrici di calcestruzzo; macchine da cantiere cingolate; macchine tte utilizzate per fare imballi di cartone; Le vende la torrefazione ; Cerca nelle Definizioni