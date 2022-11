L edificio in cui combattevano i gladiatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L edificio in cui combattevano i gladiatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANFITEATRO

Significato/Curiosita : L edificio in cui combattevano i gladiatori

Combattimento tra gladiatori nell'arena del colosseo. come mostrato nel film, i gladiatori erano sì schiavi, ma anche uomini ammirati e ossequiati, che in tal caso...

Se stai cercando altri significati, vedi anfiteatro (disambigua). il colosseo, anfiteatro flavio. l'anfiteatro (dal greco amfi, aµf - intorno a - e teatro... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

