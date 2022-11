Cotta nell acqua bollente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cotta nell acqua bollente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LESSATA

Significato/Curiosita : Cotta nell acqua bollente

Piatto povero della cucina napoletana, consistente in pasta semi-cotta in acqua bollente e successivamente fritta in padella con olio insaporito con olive...

È un risotto, dato che i chicchi di riso, durante la cottura, vengono lessati e non mantecati. il nome di questa pietanza ha origine dal termine cagnun... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

Un argomento che scotta ; A Xi an, in Cina, c è quello di Terracotta ; Usate per afferrare una pentola senza scotta rsi; Parte del viso che scotta con la febbre; Distribuita nell e quantità prescritte; nell a scorta e nell e riserve; Anell o metallico che tocca il dado di un bullone; Vivono nell e Marche; Nastro trasportatore di acqua ; Fa leva nell acqua ; Un propulsore nell acqua ; Una brocca per l acqua ; Cotti in olio bollente ; Cuocere nell olio bollente ; Dolci cotti in olio bollente ; Un eruzione di acqua bollente ;