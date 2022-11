Batte nel petto... al poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Batte nel petto... al poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : COR

Significato/Curiosita : Batte nel petto... al poeta

Quella di catullo, poeta romano del i secolo a.c. catullo ripropone l'ode saffica nel carme 51, introducendo importanti variazioni nel suo significato,...

L'acciaio cor-ten (in inglese weathering steel) fa parte della categoria degli acciai basso legati definiti patinabili (è detto anche acciaio patinato)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

