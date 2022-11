Antichi canti religiosi intonati da fanciulle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi canti religiosi intonati da fanciulle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARTENI

Significato/Curiosita : Antichi canti religiosi intonati da fanciulle

Tra i saperi da tutelare e tramandare. una operosa e importante raccolta di canti religiosi è stata fatta dal poeta giuseppe schirò in "canti sacri delle...

Del partenio – area protetta intorno ai monti del partenio partheni, o parteni (gr.: pa ) – località dell'isola greca di leros partenio – antico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 novembre 2022

Altre definizioni con antichi; canti; religiosi; intonati; fanciulle; Un forzuto dell antichi tà; Preziosi libri antichi ; Grande matematico dell antichi tà; Lirica accompagnata dalla musica, in uso presso gli antichi greci; Insignificanti come certi pretesti; Lo sbranarono le Baccanti ; I rami frondosi di Bacco e delle Baccanti ; Prodotti grassi lubrificanti ; Profanazione di oggetti o luoghi religiosi ; religiosi il cui patrono è San Francesco di Sales; Irreligiosi , profanatori; Fare uno sport o seguire insegnamenti religiosi ; Software che rende i cantanti più intonati ing; Arte... per intonati ; fanciulle sco, ingenuo; Trattenimento fanciulle sco; Ingenui, fanciulle schi; Cerca nelle Definizioni