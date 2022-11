Viaggia per diletto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viaggia per diletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TURISTA

Significato/Curiosita : Viaggia per diletto

In austria, che visitò fra il 1873 e il 1888 tre volte quasi solo per diletto e per la simpatia che gli suscitava il popolo ungherese. al contrario della...

Amici e parenti, motivi di affari e professionali, di salute, religiosi. turista in visita al sito archeologico di chichen itza spiaggia di lipa noi sull'isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 novembre 2022

