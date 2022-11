Strumento da disegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento da disegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIRALINEE

Significato/Curiosita : Strumento da disegno

Forma e massa. da non confondersi sono la modellazione tridimensionale (strumento di progettazione) e il disegno bidimensionale (strumento di documentazione...

tiralinee è anche presente negli astucci dei compassi come parte intercambiabile, in alternativa al porta-mina. nell'uso professionale il tiralinee è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 novembre 2022

