Siede a palazzo Madama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Siede a palazzo Madama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SENATORE

Significato/Curiosita : Siede a palazzo madama

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi senatore (disambigua). il termine senatore (dal latino senex, vecchio) indicava nell'antica roma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 novembre 2022

