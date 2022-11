A Roma viè il Palazzo dello Sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Roma viè il Palazzo dello Sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EUR

Significato/Curiosita : A roma vie il palazzo dello sport

Due carreggiate che si ricongiungono dopo il piazzale pier luigi nervi, dove si trova il palazzo dello sport. l'incrocio con i viali dell'oceano pacifico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eur (disambigua). coordinate: 41°50'09.6n 12°27'57.6e / 41.836°n 12.466°e41.836; 12.466... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 novembre 2022

