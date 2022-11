Riproduzione di un manoscritto mediante un procedimento di stampa a secco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riproduzione di un manoscritto mediante un procedimento di stampa a secco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : XEROCOPIA

Significato/Curiosita : Riproduzione di un manoscritto mediante un procedimento di stampa a secco

di pagine di codici e di volumi a stampa si propone di diffondere la conoscenza delle pagine dei volumi esposti. nei telai figurano riproduzioni di piero...

Proprio conto, o rendono disponibili a terzi, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analoghi sistemi. un autore può affidare la tutela delle sue opere alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 novembre 2022

Altre definizioni con riproduzione; manoscritto; mediante; procedimento; stampa; secco; È la zona di riproduzione delle anguille; Maiali da riproduzione ; riproduzione in metallo di uno stemma araldico militare; riproduzione illegale di software; manoscritto non originale, copiato; Antico manoscritto che riunisce più carte; manoscritto di una commedia; manoscritto in breve; Si misura mediante l igrometro; Revocata mediante un atto; Mettere a morte mediante una scarica di pallettoni; Parto che avviene mediante procedura chirurgica; Eseguire un procedimento chirurgico; Il procedimento logico... dei nuovi fornelli; Riassume un procedimento scientifico di analisi; Fondato su un procedimento scientifico; Stelletta stampa ta; Quantità di copie stampa te; stampa disegni; Come la gogna... di stampa e TV; La formazione vegetale tipica delle regioni calde a clima secco ; La provincia veneta del prosecco ; Si taglia se è secco ; Vento caldo e secco ; Cerca nelle Definizioni