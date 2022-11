Regolari sono ovali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regolari sono ovali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VISI

Significato/Curiosita : Regolari sono ovali

Tondeggianti. le zampe sono ovali, con cuscinetti plantari spessi e forti. dita arcuate e strette. ha un'andatura sciolta, regolare e scorrevole. giovane...

Giovanni battista visi – storico italiano monika visi, nota come monique covet – ex attrice pornografica ungherese stefano visi – ex calciatore italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 novembre 2022

Giovanni battista visi – storico italiano monika visi, nota come monique covet – ex attrice pornografica ungherese stefano visi – ex calciatore italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 novembre 2022

Altre definizioni con regolari; sono; ovali; Gara automobilistica di regolari tà; I triangoli... meno regolari ; Venti costanti e regolari ; Segnata da righe regolari e non; Possono essere al volo o a effetto; Lo sono molte società quotate; Vivono di tessuti ma non sono i produttori di stoffe; Se viene alle mani sono dolori ma non è il tipo litigioso; Bosco di alberi altissimi dalle foglie ovali ; Alberi dalle foglie ovali ; Biscotti ovali tipici di Parona; Solidi ovali zzati;