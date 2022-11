Un opera come i dolori del giovane Werther| - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un opera come i dolori del giovane Werther|. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : ROMANZO EPISTOLARE

Significato/Curiosita : Un opera come i dolori del giovane werther

i dolori del giovane werther (pron. italiana ['vrter]) è un romanzo epistolare di johann wolfgang goethe pubblicato nel 1774. il werther (come viene...

Il romanzo epistolare è un particolare tipo di romanzo che non ha un ritmo narrativo diretto ma che si affida allo scambio di lettere tra personaggi.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 novembre 2022

Altre definizioni con opera; come; dolori; giovane; werther; Cantante d opera ; opera zioni chirurgiche... che dànno la vita; L opera con Desdemona; Il _ delle creature, opera di san Francesco; Insignificanti come certi pretesti; I Greci li adoravano come semidei; Un programma come L isola dei famosi; Mettere in __= offrire come premio d una gara; Se viene alle mani sono dolori ma non è il tipo litigioso; dolori muscolari; Se scorretta, può causare dolori muscolari; Provoca forti dolori al torace; Il giovane cantante italiano di Maleducazione; La patria della giovane attivista Greta Thunberg; Vacca giovane ; Una giovane attrice desiderosa di affermarsi; Il werther foscoliano; Scrisse I dolori del giovane werther ; Sono del giovane werther nel romanzo di Goethe; Musicò il werther e la Manon; Cerca nelle Definizioni