Arbusto delle Anacardiacee detto anche scornabecco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arbusto delle Anacardiacee detto anche scornabecco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TEREBINTO

Significato/Curiosita : Arbusto delle anacardiacee detto anche scornabecco

Terebinthus il terebinto (pistacia terebinthus l., 1753) è un arbusto spontaneo e dioico appartenente alla famiglia delle anacardiacee. il terebinto è un cespuglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 novembre 2022

Altre definizioni con arbusto; delle; anacardiacee; detto; anche; scornabecco; arbusto con bacche rosse simbolo natalizio; arbusto con foglie oblunghe usato come siepe; arbusto da brughiera; L arbusto della tapioca; L inizio delle ... ostilità; Studiosi delle civiltà precolombiane d oltreoceano; L inizio delle Olimpiadi; Il perfido sfruttamento delle altrui sventure; Lentiggine, detto con un sinonimo; Vecchie __ = donne arcigne, detto in modo scherzoso; Il sultano turco detto il Magnifico; L addetto ai bagagli di un attore; Si può ascoltare anche in streaming; Lo era a suo modo anche don Chisciotte; È ottimo anche nero o grigio; Il marsupiale detto anche opossum; Cerca nelle Definizioni