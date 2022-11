L abbraccia e la osserva il frate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L abbraccia e la osserva il frate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : REGOLA MONASTICA

Significato/Curiosita : L abbraccia e la osserva il frate

Baritono il lebbroso (le lépreux) - tenore frate leone (frère léon) - baritono frate masseo (frère massée) - tenore frate elia (frère elie) - tenore frate bernardo...

La regola monastica è un documento di riferimento per una comunità monastica nel quale si indica sia l'indirizzo spirituale dell'ordine, che una serie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 novembre 2022

Altre definizioni con abbraccia; osserva; frate; Lo danno i bambini abbraccia ndo; Si abbraccia con l occhio; Pupazzi morbidi, si abbraccia no per dormire fra; Chi abbraccia gli insegnamenti di un predicatore; osserva re di soppiatto; Il monte d un osserva torio; In un profilo non passa certo inosserva to; osserva rsi, esaminarsi; Vinsero i tre frate lli di Albalonga; frate lli di papà; frate llo di Sam e Iafet; Uno show televisivo come il Grande frate llo; Cerca nelle Definizioni