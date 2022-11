Una martire della persecuzione di Diocleziano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una martire della persecuzione di Diocleziano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 13 lettere : SANT ANASTASIA

Significato/Curiosita : Una martire della persecuzione di diocleziano

Novembre 303) è stato un martire cristiano, venerato come santo dalla chiesa cattolica. visse sotto gli imperatori diocleziano e massimiano a trieste....

sant'anastasia – comune italiano della campania motta sant'anastasia – comune italiano della sicilia sant'anastasia da roma (†68) – martire insieme a... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 novembre 2022

