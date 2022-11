Residenze per anziani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Residenze per anziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CASE DI RIPOSO

Progetto obiettivo anziani nazionale (poa), approvato dal parlamento nel gennaio del 1992, che rivoluzionò la cura e l'assistenza degli anziani con problemi...

80 posti residenziali; per le case già operanti tale limite è elevato a 120 unità . il modello ideale di casa di riposo è che ogni persona o coppia nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 novembre 2022

