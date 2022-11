Così son dette le mura di Costantinopoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così son dette le mura di Costantinopoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TEODOSIANE

Significato/Curiosita : Cosi son dette le mura di costantinopoli

Dell'occidente, e decise di costruire una nuova capitale in una zona strategica nel punto di passaggio tra europa e asia minore: costantinopoli. tra le questioni irrisolte...

Secolo rappresentante l'imperatore romano d'oriente teodosio ii. il codice teodosiano (latino: codex theodosianus) è una raccolta ufficiale di costituzioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 novembre 2022

Altre definizioni con così; dette; mura; costantinopoli; così inizia la baldoria; così è la fiammella d un lumicino; così procede chi va muovendosi nell oscurità; così può essere il collo; Armi dette anche sfollagente; Un gruppo di stelle dette anche Gallinelle; Gli succedette Sarkozy; Così sono anche dette le racchette da neve; Antica macchina per sfondare le mura ; L industria tipica di mura no; L incertum della mura tura; Se è mura ta non affaccia; L antica costantinopoli ; L antica costantinopoli ; Si chiamò prima Bisanzio poi costantinopoli ; Altro nome di costantinopoli ; Cerca nelle Definizioni