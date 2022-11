Commissione d Appello Federale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Commissione d Appello Federale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAF

Significato/Curiosita : Commissione d appello federale

Fusione di due organi analoghi preesistenti: la commissione d'appello federale (caf) e la meno nota corte federale. nel 2014, a seguito di un'ulteriore riforma...

Addizionale al nolo marittimo caf – simbolo per indicare il cloramfenicolo caf – codice iso 3166-1 e cio per la repubblica centrafricana caf – codice iso 639-3 della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 novembre 2022

Altre definizioni con commissione; appello; federale; Ursula: presiede la commissione Europea; Presiedette la commissione Europea; Ursula __ der Leyen: guida la commissione Europea; Il Josè ex presidente della commissione Europea; È alfabetico per l appello ; Foggia di cappello di paglia; Il cappello del mago con il coniglio; Tesa di cappello ; L organo legislativo federale degli Stati Uniti; La circoscrizione amministrativa della Germania federale ; Repubblica federale Tedesca; Era la sigla della Repubblica federale Tedesca; Cerca nelle Definizioni