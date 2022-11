Il calciatore bosniaco dell Inter Dzeko - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il calciatore bosniaco dell Inter Dzeko. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EDIN

Significato/Curiosita : Il calciatore bosniaco dell inter dzeko

Edin džeko ([edin dêko]; sarajevo, 17 marzo 1986) è un calciatore bosniaco, attaccante dell'inter e della nazionale bosniaca, di cui è capitano. dopo...

edin džeko ([edin dêko]; sarajevo, 17 marzo 1986) è un calciatore bosniaco, attaccante dell'inter e della nazionale bosniaca, di cui è capitano. dopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 novembre 2022

Altre definizioni con calciatore; bosniaco; dell; inter; dzeko; Lo effettua il calciatore che blocca il pallone; Un calciatore di prima linea; calciatore che poteva indossare la maglia numero 12; Omar che fu calciatore e allenatore; Ivo, scrittore bosniaco ; Il Bregovic musicista bosniaco ; Il Bregovic musicista bosniaco contemporaneo; Bregovic noto musicista e compositore bosniaco ; Una martire dell a persecuzione di Diocleziano; L inizio dell e Olimpiadi; Arcipelago dell Asia meridionale; Una comproprietaria dell azienda; Qualcuno li inter preta per ricavarne i numeri; Avviene in continuazione nell inter no delle stelle; Un inter ruzione nella partita di pallacanestro; inter vento del tintore; Cerca nelle Definizioni