La zona della Liguria con Vernazza e Manarola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona della Liguria con Vernazza e Manarola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CINQUE TERRE

Significato/Curiosita : La zona della liguria con vernazza e manarola

Monterosso al mare, vernazza, corniglia, manarola, riomaggiore. dal 1997 fanno parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'unesco, con la seguente motivazione:...

Il vino, vedi cinque terre (vino). coordinate: 44°07'37n 9°42'34e / 44.126944°n 9.709444°e44.126944; 9.709444 le cinque terre (çinque tære in ligure)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

