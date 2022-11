Voce dei cineasti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voce dei cineasti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAC

Significato/Curiosita : Voce dei cineasti

Anni 1990, ha partecipato ad alcuni dei film statunitensi di maggiore successo di quel periodo, ha lavorato per cineasti quali george lucas, phillip noyce...

Dell'europeo fu impegnata nella realizzazione di un cinegiornale: «l'europeo ciac». i filmati erano realizzati dalla compagnia italiana attualità cinematografiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

