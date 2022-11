Vivono di tessuti ma non sono i produttori di stoffe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono di tessuti ma non sono i produttori di stoffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TARME

Significato/Curiosita : Vivono di tessuti ma non sono i produttori di stoffe

Proteica di origine animale con la quale si possono fabbricare tessuti pregiati. viene generata da alcuni insetti dell'ordine dei lepidotteri, di solito...

- ma anche, come la maggior parte dei bruchi, da molte altre fonti. le tarme si nutrono di tessuti e fibre naturali; hanno la capacità di trasformare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con vivono; tessuti; sono; produttori; stoffe; Organismi vegetali che vivono nell acqua; Molti vivono a Nuuk; vivono in conchiglie altrui; Uomini che vivono in una comunità religiosa; Molti vivono a Oaxaca; Punteggiano i tessuti ; Una riduzione nella massa dei tessuti ; Insieme di caldi tessuti ; Fili che adornano i bordi dei tessuti ; Consentono di realizzare finissimi tessuti sintetici; Se viene alle mani sono dolori ma non è il tipo litigioso; sono dedicate al riposo ma non sono le ferie estive; Possono essere a tempera o a olio; sono uguali in accesso; Possono essere a strascico; Riunisce Paesi produttori di petrolio; Un consorzio di produttori di vino; Una cantina di più produttori di vino; Accordi economici tra produttori ; Raggruppano produttori vinicoli di una zona; Lo sono le stoffe simili alla seta; Sagoma per tagliare stoffe ; Lo sono certe stoffe ; Con quelle tessili si fanno stoffe ; Disegno inglese per stoffe ; Cerca nelle Definizioni