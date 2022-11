Vivanda tipica di Valencia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivanda tipica di Valencia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Vivanda tipica di valencia

Fenicia per “sale”, perché l'industria della salatura ai fini di conservazione delle vivande era l'attività all'epoca più importante; in altre lingue semitiche...

Entrato a far parte della cucina filippina. una paella o paellera etimologicamente la parola valenzana paella deriva dal latino patella, dal quale sono derivati...