Si versa nei ferri da stiro a vapore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versa nei ferri da stiro a vapore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : ACQUA DISTILLATA

Significato/Curiosita : Si versa nei ferri da stiro a vapore

L'acqua distillata (dh2o) è un'acqua quasi del tutto priva di impurità (tra cui microorganismi, sali minerali e gas disciolti) che si ottiene tramite un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con versa; ferri; stiro; vapore; Avversa no i laburisti; L attraversa il Giordano; Si versa no a gocce negli occhi; Sfavorevole, avversa ; Vi si ammira un celeberrimo Giudizio universa le; Andati sotto i ferri ; Si usa per cucinare ai ferri ; Copre ferri vecchi; Sottoporre ai ferri ; Inferri ata semicircolare; C è quella da stiro ; Si fanno col ferro da stiro sui pantaloni eleganti; Piano... da stiro ; Quella del gelato è di polistiro lo o di plastica; L indumento No stiro ; Costruì il primo battello a vapore ; Le parti delle terme romane destinate ai bagni di vapore ; La voce... dei treni a vapore ; Si forma sul vetro col vapore ; Faceva funzionare i treni a vapore ; Cerca nelle Definizioni