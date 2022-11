Vecchia di molti lustri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vecchia di molti lustri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANNOSA

Significato/Curiosita : Vecchia di molti lustri

Del modernismo e della poesia di inizio xx secolo. costituì, assieme a thomas stearns eliot, la forza trainante di molti movimenti modernisti, principalmente...

Ad multos annos (per molti anni) è una forma augurale in latino, di origine cristiana, usata nella liturgia e rivolta per tre volte dal vescovo consacrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Anti _ = contro l invecchia mento; Quello con la sigla VSOP è stato invecchia to almeno 4 anni in botte; Periodo di invecchia mento dei formaggi; Una vecchia assicurazione; Ci trovi molti ssimi articoli ma non è Google; Non possono assumere molti zuccheri; Ex-moneta fittizia comune a molti Stati europei; Una sigla... nota a molti ciclisti; Ha compiuto diciotto lustri ; Opera di Francesco Petrarca: __ illustri bus lat; Illustri sulle buste; Nato sei lustri fa;