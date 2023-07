Univa l Egitto all Asia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Univa l Egitto all Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISTMO

Significato/Curiosità : Univa l Egitto all Asia

L'Egitto è un paese situato principalmente in Africa, ma grazie alla sua posizione geografica particolare, si estende anche verso l'Asia grazie a un istmo che collega il continente africano al Sinai, una penisola che fa parte dell'Asia. Questo istmo, noto come istmo di Suez, è una sottile striscia di terra che si estende per circa 125 chilometri di larghezza tra il Mar Mediterraneo a nord e il Mar Rosso a sud. Grazie a questa connessione geografica, l'Egitto si trova in una posizione unica in cui si può considerare come un punto di transizione tra i due continenti, contribuendo a creare una ricca diversità culturale e storica nel paese.

